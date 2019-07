Inter, piace Rebic: la richiesta dell’Eintracht per l’attaccante

L’Inter pensa a Rebic come alternativa a Dzeko e Lukaku. Le richieste dell’Eintracht Francoforte per l’attaccante

Si pensa all’attacco in casa Inter. Dopo aver rinforzato la difesa e il centrocampo, serve un attaccante che possa garantire un numero adeguato di gol e sostituire Icardi. Come spiega Sky Sport, in casa nerazzurra c’è un nuovo nome: quello di Rebic.

Si sono infatti complicate le trattative per Dzeko e Lukaku e per questo Marotta si starebbe guardando intorno. Per il giocatore croato, l’Eintracht Francoforte chiede più di 30 milioni, cifra offerta dal club italiano ma rifiutata.