Inter-Roma streaming e probabili formazioni: dove vederla

L’Inter capolista sfida in casa la Roma di Fonseca nell’anticipo del venerdì: dove vedere la partita e probabili formazioni

L’Inter di Antonio Conte, conquistata la vetta della classifica superando la Juventus, è chiamata subito a un test di tutto riguardo: avversaria dei nerazzurri nell’anticipo del venerdì della 15ª giornata di Serie A è infatti la Roma di Paulo Fonseca. Milanesi in vetta a quota 37 punti, giallorossi al 4° posto assieme al Cagliari con 28. Inter-Roma: la parita si giocherà venerdì 6 dicembre 2019 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Inter-Roma sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Inter-Roma

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Venerdì 6 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: SKY SPORT SERIE A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Giampaolo Calvarese di Teramo



Le probabili formazioni

INTER – Conte si affiderà in attacco al collaudato duo Lautaro Martínez-Lukaku. A centrocampo Borja Valero sarà il regista, con Brozovic e Vecino mezzali. Sono indisponibili infatti Sensi, Barella e Gagliardini. Sulle corsie laterali fiducia a Biraghi a sinistra, con l’italiano in vantaggio su Asamoah. In difesa Godin completerà la linea a tre con De Vrij e Skriniar.

ROMA – Fonseca ha il dubbio Dzeko, con il bosniaco vittima di un attacco influenzale nei giorni scorsi. Non è certa la sua presenza dal 1′: se non dovesse farcela spazio a Kalinic come punta centrale. Sulla trequarti, viste le assenze di Pastore e Kluivert, potrebbe essere Under ad agire dall’inizio accanto a Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. In mediana conferma per la coppia composta da Veretout e Diawara. In difesa Spinazzola e Kolarov ad agire da terzini, mentre Mancini e Smalling saranno i due centrali difensivi.



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku. All. Conte

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Under; Dzeko. All. Fonseca

