Inter Sampdoria, i nerazzurri vogliono fare 13. Conte vuole vincerle tutte e sognare lo scudetto al primo colpo

Torna il campionato, ma tornano anche le ambizioni da parte dell’Inter. I nerazzurri guidati da Antonio Conte ripartono dalla Sampdoria, in un San Siro praticamente deserto.

La rincorsa di Conte – spiega la Gazzetta dello Sport in edicola oggi – che vuole vincere 13 partite consecutive e sperare in una rimonta. Non sarà affatto semplice ma la compagine nerazzurra dovrà cercare di vincere a partire da questa sera.