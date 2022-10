Inter-Sampdoria in tv e streaming: dove vederla

I nerazzurri di Simone Inzaghi sfidano i blucerchiati di Stankovic nell’anticipo serale della 12ª giornata di Serie A: dove vedere Inter-Sampdoria

L’Inter di Simone Inzaghi ospita la Sampdoria del grande ex Dejan Stankovic nell’anticipo serale della 12ª giornata della Serie A 2022/2023. I nerazzurri sono attardati in classifica e occupano attualmente la settima posizione con 21 punti, i blucerchiati con la vittoria contro la Cremonese sono invece risaliti in terzultima posizione a quota 6. Inter-Sampdoria: la partita si giocherà sabato 29 ottobre 2022, nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Luca Massimi di Termoli.

Inter-Sampdoria sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Inter-Sampdoria sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore il TIMVISION BOX, una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In virtù di un accordo con Sky, gli abbonati della tv satellitare potranno vedere la partita tramite app DAZN anche sul decoder Sky Q. La telecronaca di Inter-Sampdoria su DAZN è affidata ad Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

L’anticipo Inter-Sampdoria sarà trasmesso anche in diretta televisiva da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

La telecronaca di Inter-Sampdoria su Sky sarà affidata a Federico Zancan, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Info e dove vederla

Competizione: Serie A 2022/23

Quando: Sabato 29 ottobre 2022

Fischio d’inizio: ore 20.45

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Dove vederla in TV: DAZN, SKY SPORT UNO (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), SKY SPORT CALCIO (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), SKY SPORT (numero 251 satellite), SKY SPORT 4K (numero 213 satellite)

Dove vederla in streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Arbitro: Luca Massimi di Termoli