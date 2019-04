Inter, San Siro sold out contro l’Atalanta: ospiti Adam e Ramy

Inter, San Siro si prepara all’ennesimo sold out stagionale nella partita contro l’Atalanta: ospiti Adam e Ramy, i ragazzi del bus

Vedere San Siro completamente pieno durante le partite dell’Inter, in questa stagione, è ormai consuetudine. Lo stadio sarà sold out anche domenica contro l’Atalanta: 60 mila spettatori per spingere l’Inter nella volata Champions.

Tra questi 60mila saranno presenti anche Adam e Ramy: i due ragazzini, eroi del bus che con una telefonata hanno evitato una strage. La loro presenza è annunciata a San Siro, dopo l’investitura ufficiale che hanno ricevuto a Parma, nella partita tra Italia e Liechtenstein.