Inter, senti De Zerbi: «Sensi uomo vero, farà felice Conte»

Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo. L’allenatore neroverde racconta sulle pagine della Rosea, il prossimo giocatore dell’Inter: Stefano Sensi. Le sue parole

ESPLOSIONE – «Con Stefano io non ho fatto niente, non penso di avere meriti. È tutto merito suo, ma voglio anche ricordare la madre e il padre, che gli hanno donato il talento, e poi la società Sassuolo che l’aveva preso tre anni fa. Io ho solamente scelto di farlo giocare di più, perché al primo posto tra i motivi per fare la squadra metto la qualità dei miei calciatori. E Sensi ha davvero grandi qualità»

SENSI ALL’INTER – «Lui non è solo un playmaker, ma un calciatore a tutto tondo, un uomo vero. Il ruolo è un dettaglio, dove lo metti lo metti lui sa fare bene perché ha tecnica, ha intelligenza, ha personalità, arriva prima degli altri alle soluzioni. L’ho sentito e gli ho dato il consiglio di entrare in punta di piedi a livello di umiltà nello spogliatoio nerazzurro ma anche a piedi uniti per imporsi. Non basta solo andare in quei club, in club importanti come l’Inter si va per cercare di imporsi: Sensi ha la personalità e tutte le qualità per farlo, per diventare un protagonista»