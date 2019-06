Inter, senti Lazaro: «All’Hertha sto bene ma può succedere di tutto»

Valentino Lazaro, esterno dell’Hertha Berlino, è finito nel mirino dell’Inter. Il giocatore ha parlato del suo futuro

Valentino Lazaro è un obiettivo concreto dell’Inter. L’esterno dell’Hertha Berlino è uno dei nomi accostati al club allenato da Antonio Conte, che potrebbe schierarlo sugli esterni, nel suo 3-5-2.

Lazaro ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Austria: «All’Hertha sto bene ma non so cosa potrà succedere. Adesso ho la testa solo alle due gare con la nazionale, poi valuterò cosa fare nella prossima stagione».