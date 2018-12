Lopetegui stoppa l’Inter dopo la gara vinta contro la Juventus: «Modric? Non ho altro da aggiungere…»

Il futuro di Luka Modric tiene banco sull’asse Milano-Madrid. Stanotte, dopo la gara vinta dalle Merengues contro la Juventus in ICC, ha parlato il tecnico dei Blancos Julen Lopetegui, il quale con fermezza ha risposto alle domande sul futuro di Luka Modric. l’allenatore del Real Madrid, fà eco al presidente Florentino Perez il quale intende blindare il centrocampista croato, ma in casa Inter cresce l’ottimismo.

Ha parlato con il club in merito alla vicenda?

«Ha già parlato il presidente, non ho altro da aggiungere. Modric è un giocatore straordinario e lo aspettiamo a braccia aperte».

Ha parlato personalmente con lui?

«Ci ho parlato dopo il suo eccellente Mondiale, abbiamo stabilito di rientrare al lavoro l’8 agosto per iniziare a lavorare in vista del 15 agosto, in cui vorrei averlo per la prima grande sfida stagionale. Gli ho detto che è il tipo di giocatore per cui io sono innamorato, lo adoro e lui lo sa. Sarà felice con quello che troverà con noi e sarà felice di giocare ancora per il Real Madrid».

E’ tranquillo quindi?

«Luka Modric è un giocatore del Real Madrid e continuerà ad esserlo, non aggiungo altro. Ci siamo divertiti con lui e continueremo a divertirci».