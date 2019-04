Inter, sfuma il sogno Modric: il croato confessa di voler restare al Real Madrid

Secondo Mijatovic, membro dello staff di Modric, il croato non ha alcuna intenzione di lasciare il Real: l’Inter dovrà virare su altri obiettivi

Arrivano pessime notizie dalla Spagna per l’Inter. Sembra infatti sfumare definitivamente il sogno dei nerazzurri chiamato Luka Modric, viste le parole dell’ex giocatore del Real Madrid Pedja Mijatovic, attualmente membro dello staff del croato. El Larguero ha confermato, in una recente intervista, la volontà di Modric di rimanere alle Merengues: «Resterà al Real. Ci ho parlato, quella contro il Rayo è stata una delle sue partite peggiori di sempre».

Mijatovic prosegue: «E’ un ragazzo che tiene al Real e non sarà certamente un problema per il club. Rinnovo? E’ un professionista ed è contento così. Sta soffrendo per questa situazione ma resterà al Real fin quando lo vorranno».