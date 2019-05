Tiemoue Bakayoko, centrocampista del Milan in prestito dal Chelsea, potrebbe rimanere in Italia: ci pensa l’Inter

Antonio Conte e lo sgarbo al Milan. Il prossimo tecnico dell’Inter, secondo il Sun, avrebbe chiesto l’acquisto di Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista potrebbe lasciare il Milan (difficilmente verrà riscattato) ma potrebbe non restare al Chelsea.

Il centrocampista classe ’94, che piace tantissimo a Conte (i due hanno lavorato con profitto al Chelsea), potrebbe cambiare aria e potrebbe rimanere in Italia. Il Chelsea avrebbe pronta un’offerta da 5 milioni per il prestito più 30 per l’eventuale riscatto.