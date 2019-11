Inter, Skriniar: «Felice della fiducia di Conte. Obiettivo stare al top»

Inter, parla Skriniar direttamente dal ritiro della Slovacchia: «Affrontate bene le gare fitte, contento della fiducia di Conte»

Direttamente dal ritiro della Slovacchia, il calciatore dell’Inter, Milan Skriniar, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

«Avevamo un calendario molto fitto, con tante partite ravvicinate. Ma, grazie all’ottima preparazione svolta, le abbiamo affrontate tutte al meglio. Anche a livello personale mi sento benissimo e sono contento che Conte mi dia grande fiducia e mi faccia giocare sempre. Per come la vedo io, è meglio giocare tante gare di seguito così non dobbiamo allenarci troppo. Mi piace. E l’obiettivo è sempre quello di stare al top».