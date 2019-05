Inter, sono i nerazzurri la squadra con più cross in Serie A

L’Inter è per distacco la squadra italiana che crossa di più. A volte è però conseguenza di mancanza di idee e soluzioni in avanti.

Contro il Chievo, l’Inter ha effettuato ben 42 cross per superare il muro rivale. Ciò non è stata un’eccezione, bensì un segno di continuità. Come riporta il sito della Serie A, i nerazzurri sono per distacco la squadra che crossa di più: 385 traversoni riusciti e 312 sbagliati (la Juve al secondo posto ne fa rispettivamente 303 e 230).

Ciò a volte è un limite. Non si riesce a sviluppare un gioco interno efficace per manipolare la struttura avversaria, a quel punto si decide di intasare l’area di cross. Una soluzione offensiva più di quantità che non di qualità, spesso conseguenza di mancanza di idee.