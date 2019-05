Inter, Spalletti aveva ragione. Nainggolan è l’uomo decisivo

Nainggolan ha regalato a Spalletti la qualificazione alla Champions. Il belga si è mostrato decisivo ripagando la fiducia del tecnico

Ci ricordiamo tutti quanto Luciano Spalletti abbia bramato Radja Nainggolan nella sua Inter. Provò a portarlo a Milano già alla sua prima stagione da tecnico, venendo respinto da Monchi. Ci è riuscito l’anno scorso. L’allenatore ha sempre avuto l’intenzione di costruire attorno al belga il fulcro offensivo della sua Inter, schierandolo come trequartista come già fece alla Roma ormai tre stagioni fa. Doveroso dirlo, Nainggolan non ha brillato al suo primo anno nerazzurro.

Costernato dai problemi fisici e quindi spesso assente, è anche finito sotto il mirino della critica a causa della sua vita extra campo non proprio professionale. Lui è questo, e l’ha sempre ammesso in prima persona. Ma quando il gioco inizia a farsi duro, i duri iniziano a giocare. Ieri sera ha avuto la capacità di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, ribadendo con prepotenza quella palla in porta. È risultato decisivo per l’obiettivo finale dell’Inter, quindi. Spalletti ci aveva visto lungo.