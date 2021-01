Inter, Vidal: «Battuta la più forte. Scudetto possibile»

Arturo Vidal parla dopo la vittoria della sua Inter contro la Juventus. Le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter

Intervenuto a Sky Sport, Arturo Vidal ha parlato della sfida contro la Juventus. Le parole del centrocampista dell’Inter.

GOL – «Importante per me e per la squadra contro la più forte in Italia. Sono felice del secondo gol con la maglia dell’Inter».

PARTITA – «Contro la squadra più forte, che ha vinto 9 scudetti, abbiamo dimostrato che possiamo lottare per il titolo».

VITTORIA – «Ti dà fiducia per continuare a pensare che puoi vincere lo scudetto. Continuiamo a lavorare ogni giorno, pensiamo che possiamo arrivare alla fine al titolo».