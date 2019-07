International Champions Cup 2019, Manchester United-Inter streaming e probabili formazioni: primo impegno nel torneo per la squadra di Conte

L’Inter di Antonio Conte, dopo la vittoria nel primo test stagionale contro il Lugano, sfida il Manchester United di Ole Gunnar Solkjaer nel suo primo impegno nell’International Champions Cup 2019. Manchester United-Inter: la sfida fra i Red Devils e i nerazzurri è in programma sabato 20 luglio 2019 alle ore 13.30 italiane nella cornice del National Stadium di Singapore.

Fra i nerazzurri potrebbe esserci il debutto tanto atteso dal 1′ dell’ultimo acquisto Nicolò Barella, mentre fra i Red Devils non ci sarà sicuramente Romelu Lukaku, oggetto del desiderio proprio del club di Steven Zhang sul calciomercato. La partita Manchester United-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del Digitale terrestre), e sarà visibile anche in streaming collegandosi alla pagina ufficiale dell’emittente.

Manchester United-Inter

Competizione: International Champions Cup 2019

Quando: Sabato 20 luglio 2019

Fischio d’inizio: ore 13.30

Dove vederla in tv e streaming: Sportitalia

Stadio: National Stadium (Singapore)



Le probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof, Rojo; Matic, Pogba; Lingard, Mata, Martial; Rashford.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Sensi, Brozovic, Perisic; Colidio, Esposito.

