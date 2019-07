International Champions Cup 2019, Milan-Benfica: secondo impegno stagionale per i rossoneri di Giampaolo

Il Milan di Marco Giampaolo sfida il Benfica di Bruno Lage nella seconda fatica dell’International Champions Cup 2019. Per i rossoneri si tratta della seconda gara in assoluto della nuova stagione, dopo la sconfitta di misura rimediata con il Bayern Monaco. Milan-Benfica: la sfida si giocherà domenica 28 luglio 2019 alle ore 21.00 italiane al Gillette Stadium di Foxborough. L’impianto dove si disputerà la gara ospita regolarmente le partite casalinghe dei New England Revolution nella MLS e dei New England Patriots nella NFL.

Si rinnova dunque una sfida che rappresenta un classico del calcio europeo. Nel 1962/1963 a Wembley proprio contro le Aquile il Diavolo conquisto la prima Coppa dei Campioni della sua storia imponendosi 2-1 con una doppietta di José Altafini a vanificare la rete di Eusebio per i lusitani. Le due squadre sono state avversarie anche nella finale di Coppa dei Campioni del 1989/1990, con il Milan di Sacchi che si impose sui lusitani di Sven Goran-Eriksson al Prater di Vienna con una rete di Franck Rijkaard.

Marco Giampaolo riavrà a disposizione gli acciaccati Romagnoli, Musacchio e Rodriguez, mentre non ci sarà Theo Hernández dopo l’infortunio alla caviglia rimediato con i tedeschi: al suo posto ci sarà spazio per Andrea Conti dal 1′ a destra, con Calabria dirottato a sinistra. A centrocampo almeno a partita in corso potrebbe esserci il debutto in rossonero di Krunic. Davanti, partito Cutrone, in prossimità di trasferirsi al Wolverhampton, toccherà nuovamente a Daniel Maldini e Castillejo agire a supporto del bomber Piatek, in attesa dell’arrivo di rinforzi dal calciomercato.

La partita Milan-Benfica sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del Digitale terrestre), e sarà visibile anche in streaming collegandosi alla pagina ufficiale dell’emittente.

Milan-Benfica

Competizione: International Champions Cup 2019

Quando: Domenica 28 luglio 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv e streaming: Sportitalia

Stadio: Gillette Stadium (Foxborough)



Le probabili formazioni

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; A. Conti, Musacchio, A. Romagnoli, Calabria; Borini, Biglia, Calhanoglu; D. Maldini; Castillejo, Piatek. All. Giampaolo

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Grimaldi, Ferro, Ruben Dias, Tavares; Caio, Gabriel, Florentino, Pizzi; Seferovic, De Tomás. All. Bruno Lage

