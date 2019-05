Inzaghi-Lotito, martedì l’ultimo incontro: si decide il futuro della Lazio

Martedì ci sarà l’ultimo e decisivo incontro tra il presidente Lotito e Inzaghi: il tecnico deve decidere cosa fare in futuro

Il futuro della Lazio è ancora tutto da scrivere. Lotito ha offerto un rinnovo ad Inzaghi con un triennale che l’allenatore sembra non aver né accettato né rifiutato. Come riporta il Corriere dello Sport, tutto è ancora da decidere. La trattativa c’è ed è in corso, ma è molto dura e complicata.

Martedì potrebbe esserci l’ultimo incontro tra presidente e allenatore: il patron biancoceleste potrebbe scendere ad un biennale a 2 milioni a stagione. Dal suo canto, il mister piacentino per firmare chiederebbe rinforzi per puntare alla Champions.