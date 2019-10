Italia, D’Ambrosio non parte per il Liechtenstein

Danilo D’Ambrosio non prenderà parte alla trasferta di Liechtenstein: il terzino della Nazionale tornerà a Milano

L’Italia domani volerà in Liechtenstein dove martedì sera, sul terreno del Rheinpark Stadion di Vaduz, affronterà i padroni di casa che ieri sera sono riusciti a bloccare sull’1-1 l’Armenia.

Come era prevedibile, Mancini dovrà fare a meno dell’interista Danilo D’Ambrosio, che ieri sera ha subito un colpo, ma è rimasto in campo contro la Grecia all’Olimpico. Il terzino non prenderà parte alla trasferta e tornerà subito a casa.