Italia Femminile: sorrisi e concentrazione in vista dell’Olanda – VIDEO

Domani l’Italia sarà chiamata all’ennesima impresa: provare a battere le campionesse d’Europa in carica e arrivare in semifinale

Domani alle 15 sarà il giorno della verità per l’Italia femminile. Le ragazze di Milena Bertolini sono chiamate all’ennesima impresa: battere l’Olanda, campione d’Europa in carica, e accedere per la prima volta nella storia in semifinale. Una missione non semplice ma non impossibile.

Le azzurre vogliono stupire ancora una volta un intero Paese che fa il tifo per loro. La vigilia della sfida alle Orange è molto tranquilla: tanti sorrisi e una grande spensieratezza che regna sovrana. Il modo migliore per affrontare al meglio questo difficile compito.