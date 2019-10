Italia-Grecia streaming e probabili formazioni: dove vederla

L’Italia di Roberto Mancini cerca la qualificazione matematica agli Europei 2020 nella sfida casalinga contro la Grecia: dove seguire la partita

Le Qualificazioni ad Euro 2020 proseguono con la settima giornata di gare, che vedrà l’Italia di Roberto Mancini impegnata in casa per il Gruppo J contro la Grecia di Aggelos Anastasiadis. La partita potrebbe regalare agli Azzurri, che hanno al momento 6 punti di vantaggio sulla Finlandia, 2ª in classifica, la qualificazione matematica alla fase finale. Italia-Grecia: la gara si giocherà sabato 12 ottobre 2019 alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma.

Gli Azzurri comandano il girone a punteggio pieno con 18 punti frutto di 6 vittorie, gli ellenici invece si trovano al momento al 5° posto con appena 5 punti, e hanno disperato bisogno di una vittoria per poter ancora sperare nella qualificazione, visto che la Finlandia, seconda nel raggruppamento, è a quota 12. Mancini dovrebbe confermare il 4-3-3. In difesa Acerbi potrebbe spuntarla su Romagnoli per sostituire l’infortunato Chiellini e far coppia con Bonucci, mentre ad agire da terzini potrebbero essere D’Ambrosio e Spinazzola.

Qualche dubbio in più sussiste a centrocampo, dove è vivo in particolare il ballottaggio fra Barella e Bernardeschi come mezzala destra, con il secondo in vantaggio sul primo. In regia dovrebbe invece essere confermato Jorginho, con Verratti mezzala sinistra. Nel tridente d’attacco largo a Chiesa e Insigne sulle fasce, mentre Immobile potrebbe spuntarla su Belotti per il ruolo di centravanti. Per quanto riguarda invece la Grecia, Anastasiadis potrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Fetfatzidis, Vrousai e Masouras alle spalle del centravanti Bakasetas.

La sfida Italia-Grecia sarà trasmessa in esclusiva in diretta e in chiaro dalla RAI su Rai 1. La televisione pubblica detiene infatti i diritti delle gare disputate dalla Nazionale maggiore. Tifosi e appassionati di calcio potranno seguire l’impegno della Nazionale anche in diretta streaming collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Rai Play. Italia-Grecia sarà inoltre trasmessa anche in diretta radiofonica su RAI Radio 1. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Italia-Grecia

Competizione: Qualificazioni Euro 2020

Quando: Sabato 12 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Rai 1

Dove vederla in streaming: Rai Play

Dove seguirla in radio: RAI Radio 1

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Sergei Karasev (Russia)

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Bernardeschi, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bakakis, Siovas, Retsos, Stafylidis; Bouchalakis, Kourbelis; Fetfatzidis, Vrousai, Masouras; Bakasetas. Ct. Anastasiadis

