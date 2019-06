Italia, Mancini: «Quagliarella o Belotti? Ecco cosa penso» – VIDEO

Roberto Mancini ha parlato a poche ore dalla sfida con la Grecia. Ecco le sensazioni del c.t. dell’Italia

Roberto Mancini, c.t. dell’Italia, ha parlato a Rai Sport della sfida con la Grecia: «Ossessione centravanti? No, non è un’ossessione, va valutata la condizione: chi starà meglio andrà in campo. Falso 9? Lo abbiamo già fatto altre volte, è andata bene, ma abbiamo due partite e vedremo cosa fare».

Il Mancio ha analizzato la situazione in attacco: «Quagliarella e Belotti sono simili e diversi: Fabio ha fatto benissimo tutto l’anno, il Gallo è migliorato molto nella seconda parte del campionato, abbiamo anche Kean e Pavoletti».