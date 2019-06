Italia U20, Plizzari show ai Mondiali! Secondo rigore parato contro il Mali

Il portiere della Nazionale Italiana Under 20, Plizzari, ha parato il suo secondo rigore contro il Mali nei Mondiali U20

È un vero e proprio show quello messo in atto da Alessandro Plizzari ai Mondiali Under 20 in Polonia. Il portiere della Nazionale Italiana under 20 ha infatti parato un altro rigore nella sfida delle 18.30 contro il Mali.

Al 90’, il classe 2000 ha parato il tiro calciato da Sekou Koita con un tuffo a fil di palo! Si tratta della sua seconda parata dopo quella effettuata contro l’Ecuador di qualche giorno fa.