Italia Under 20, Pinamonti: «Mali ostico ma faremo di tutto per batterli»

Le dichiarazioni di Andrea Pinamonti, attaccante dell’Italia Under 20, a poche ore dalla sfida con il Mali

Quarti di finale contro il Mali alle 18.30. Andrea Pinamonti, bomber dell’Italia Under 20, ha parlato a Sky a poche ore dal match: «C’è tanto entusiasmo. Abbiamo fatto benissimo sin qui. Siamo ai quarti contro una squadra ostica ma faremo di tutto per batterli».

Prosegue Pinamonti: «C’è il Mali nello stesso albergo? Credo sia una cosa dell’organizzazione perché è sempre capitato in questi Mondiali. Le altre volte ha portato bene, speriamo sia ancora così. Loro sono una squadra molto fisica e noi proveremo a metterla sulla tecnica, sul gioco, anche se non abbiamo dimostrato tanto in questo Mondiale. Europeo Under 21? E’ faticoso ma sono contento e orgoglioso. Ora pensiamo al Mondiale, poi all’Under 21».