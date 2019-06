Italia Under 21, applausi strappati. Ma i rimpianti crescono…

L’Italia Under 21 vince in maniera convincente contro il Belgio. La qualificazione rimane dura: quanti rimpianti per gli azzurri di Di Biagio

L’Italia Under 21 aveva l’obbligo di vincere e così è stato. Gli azzurrini hanno messo in atto una prestazione convincente contro il Belgio, riuscendo sempre ad esprimere la loro superiorità in campo. Le reti di Barella, Cutrone e Chiesa regalano speranza ai ragazzi di Di Biagio ma al contempo fanno crescere i rimpianti.

Nonostante il successo la qualificazione alla semifinale sembra comunque compromessa, perché tutto dipenderà da Francia e Romania, a cui basta un pareggio. Difficile pensare, quindi, che le due compagini si diano battaglia spietata. Pesa in maniera irreversibile la sconfitta contro la Polonia. Per qualità presente in rosa l‘Italia non poteva permettersi di uscire con zero punti da quella gara. Così è stato, ed è un errore che rischia di compromettere tutto. Perché non c’è cosa peggiore di dover attendere, senza avere il destino nelle proprie mani.