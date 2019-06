Italia Under 21: Di Biagio pronto a dimettersi, le ultime

L’Italia non è riuscita a qualificarsi per le semifinali degli Europei Under 21: Luigi Di Biagio parlerà martedì in conferenza per comunicare l’addio

Dopo il pareggio tra Romania-Francia il fallimento è certificato. L’Italia Under21 è fuori dall’Europeo casalingo e rimane solamente con tanta amarezza in bocca. Vi erano tutte le carte in regola per vincere questo Europeo, invece l’avventura degli azzurrini si interrompe ai gironi.

Come riportato da ‘Rai Sport’, Luigi Di Biagio parlerà martedì in conferenza per comunicare, con ogni probabilità, l’addio alla Nazionale.