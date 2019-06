Italia Under 21, Di Biagio: «Zaniolo può fare più ruoli, tra Meret e Audero…»

Italia Under 21, parla in conferenza stampa da Formello l’allenatore Gigi Di Biagio, in vista degli europei di categoria

Gigi Di Biagio è intervenuto in conferenza stampa da Formello, dove è in ritiro l’Italia Under 21 in vista degli Europei di categoria: «So di avere una grande squadra, ma so cosa potrebbe darci fastidio».

Sui singoli: «Zaniolo può fare più ruoli, le sue caratteristiche mi danno possibilità di scegliere. Audero o Meret? Non ho ancora scelto, ne parlerò con loro in separata sede»