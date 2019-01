Il Papu Gomez invita James Rodriguez all’Atalanta: «Ti lascio la 10». La proposta è arrivata tramite i social – FOTO

L’Atalanta si gode il momento. Dopo la vittoria per 6-2 sul campo del Sassuolo e il 3-3 su rimonta contro la Roma, la squadra di Gasperini sembra sempre più lanciata e attrezzata per la zona Europa. Ieri, al termine del match di Bergamo, Duvan Zapata ha festeggiato pubblicando sui social una foto che è stata commentata anche da James Rodriguez. Il calciatore del Bayern Monaco ha infatti commentato i festeggiamenti con l’emoji del fuoco; un modo per complimentarsi per il pareggio di ieri e per l’ottima prestazione. Tutto normale se non fosse stato per la risposta a sorpresa di un calciatore dell’Atalanta: il Papu Gomez. L’argentino ha infatti risposto invitando il capocannoniere del Mondiale del 2014 ad andare a Bergamo per giocare con l’Atalanta. Ecco la risposta: «Se hai voglia di provare il calcio italiano, l’Atalanta è la tua casa. Ti do anche la 10 se lo chiedi». Si tratta ovviamente di fantamercato. Eppure, tuttavia, il colombiano è in prestito dal Real Madrid e difficilmente sarà riscattato dai bavaresi. Chissà quindi se il calciatore farà un pensierino alla squadra di Gasperini.