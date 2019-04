James Rodriguez interessa al Milan. La Juve invece sembra defilarsi

James Rodriguez che non verrà riscattato dal Bayern Monaco, potrebbe interessare al Milan. Il procuratore del giocatore Jorge Mendes, lo propone ai rossoneri, che potrebbero pensarci seriamente

Il colombiano James Rodriguez reduce da una stagione tutt’altro che positiva, non rimarrà a Monaco di Baviera; sono considerati troppi i 42 milioni che ci vogliono per il riscatto. James Rodriguez tornerà quindi al Real Madrid, che però lo vorrebbe lasciar partire nuovamente. Mentre la Juventus non sembra più interessata, Leonardo e Maldini lo vorrebbero al Milan.

Secondo A Bola, il trequartista colombiano classe 1991, ormai in prestito da due anni al Bayern Monaco dal Real Madrid, avrebbe chiusa la sua avventura in Germania. Se il Milan portasse James Rodriguez alla sua corte, aumenterebbe notevolmente la propria caratura tecnica, oltre a dare grande imprevedibilità alla manovra offensiva.

Il prezzo del cartellino di oltre 40 milioni, è però molto alto e visto la situazione economica della società rossonera, sembra un’operazione difficile da concludere; forse se il Milan accedesse alla prossima Champions League, il tutto sarebbe più sostenibile.