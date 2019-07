James Rodriguez Napoli, il Real non lo convoca per l’Audi Cup! – FOTO

James Rodriguez Napoli, il Real Madrid non ha convocato il calciatore dei Blancos in vista dell’Audi Cup – FOTO

James Rodriguez si avvicina al Napoli? Direttamente dalla lista dei convocati per l’Audi Cup, del Real Madrid, arriva un importante indizio per il club azzurro.

L’allenatore del blancos, Zidane, non ha infatti convocato l’attaccante in vista del’Audi Cup, in programma domani e mercoledì a Monaco e alla quale parteciperanno anche Tottenham, Bayern e Fenerbahçe. Ecco la lista completa: