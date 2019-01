L’ex di Ronaldo incontra l’avvocato della Mayorga: prove contro il portoghese?

Jasmine Lennard, ex inglese e nuova accusatrice di Cristiano Ronaldo, incontra l’avvocato di Kathryn Mayorga in vista del possibile processo: aveva annunciato prove contro il portoghese

Dalle parole ai fatti ci è voluto poco: per Cristiano Ronaldo un’altra tempesta perfetta si addensa all’orizzonte. Confermate ufficialmente le indiscrezioni che volevano, nella giornata di ieri, Jasmine Lennard, l’ex inglese dell’attaccante portoghese ai tempi del Manchester United, vicina a Leslie Mark Stovall, ovvero l’avvocato che segue da vicino il caso di Kathryn Mayorga, l’ex modella americana che ha accusato CR7 di stupro e che presto dovrebbe portarlo a processo. La Lennard, protagonista del Grande Fratello VIP britannico qualche tempo fa, appena qualche giorno fa aveva rivelato con una serie di post infiniti su Twitter delle presunte ambiguità di Ronaldo nel corso della propria relazione, annunciando appunto pieno sostegno alla Mayorga.

Di fatto, tra le tanto cose scritte, Jasmine – che aveva definito CR7 come uno «psicopatico» – aveva anche riportato di avere tra le mani prove inconfutabili riguardanti le minacce subite del portoghese. Di cosa si tratti, effettivamente, è oscuro praticamente a tutti al momento, ma ieri lo studio legale della Stovall, confermando in un comunicato l’incontro avvenuto con la Lennard, avrebbe in qualche modo lasciato filtrare alla stampa la possibilità di una collobarazione pro-Mayorga in vista del processo a Las Vegas. Staremo a vedere.