Andreas Jungdal inizia la sua avventura in rossonero. Il giovane portiere è in clinica per le visite mediche con il Milan

Inizia l’avventura italiana per Andreas Jungdal. Il giovane portiere 17enne è arrivato in clinica Madonnina alle 8, dove si è presentato per svolgere le visite mediche con il Milan.

Già a febbraio il giovane era stato per qualche settimana in rossonero per uno stage che, a quanto pare, è andato a buon fine. Dopo le visite mediche il portiere danese firmerà il suo contratto.