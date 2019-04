Juve, Allegri dopo l’importantissima vittoria contro il Milan, glissa sulla festa scudetto di domani sera, in caso di sconfitta Napoli

Max Allegri arriva in conferenza stampa con la serenità di chi sa che manca davvero poco all’ottavo scudetto consecutivo. Se il Napoli domani dovesse perdere contro il Genoa, la Juve potrebbe già festeggiare il titolo.

Ad Allegri però non sembrano interessare questi argomenti: «Programmi per l’eventuale scudetto di domani sera? Nessun programma: mio figlio la domenica sera guarda Flash su Infinity, quindi non potrò guardare partite…».