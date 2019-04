Juve, il momento della verità: aprile è il mese decisivo

Juve, da domani inizia il mese decisivo per la stagione: sta per arrivare l’ufficialità dell’ottavo scudetto, attenzione rivolta all’Ajax

La Juve è attesa al momento decisivo: il mese di aprile decreterà l’esito della stagione bianconera. Allegri dovrà amministrare bene la squadra in questo rush finale: in campionato si attende solo la matematica certezza dell’ottavo scudetto consecutivo, che potrebbe cucirsi sulle maglie bianconere già in questo turno di campionato.

L’attenzione è però tutta rivolta alla Champions: dopo il capolavoro di Allegri contro l’Atletico, la Juve vuole vivere serenamente la doppia sfida con l’Ajax. A partire da oggi, la Juve fra un mese potrebbe ritrovarsi in finale di Champions: Allegri vorrà la stessa determinazione delle seconde linee a Cagliari, in tutti gli impegni, per farsi trovare al massimo della forza fisica e mentale.