Juve: Bentancur per Allegri deve crescere offensivamente

Il centrocampista della Juve Rodrigo Bentancur ha avuto molto più spazio da Allegri in questa stagione. Il tecnico toscano lo vorrebbe più incisivo nell’ultimo terzo di campo.

Se la prima stagione era stata di adattamento, in questa annata Rodrigo Bentancur ha avuto molto più minutaggio. Tranne in rare circostanze, l’uruguagio ha sempre giocato come interno destro. Nel calcio di Allegri, le mezz’ali devono avere spiccate doti quantitative e incidere nell’ultimo terzo di campo.

Proprio per questo, nel pre Roma ha detto che deve migliorare in assist, gol e inserimenti. L’intenzione è quindi quella di sfruttarlo soprattutto offensivamente, anche se Bentancur ha dimostrato di incidere come interno di palleggio.