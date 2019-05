Nell’ultima gara della stagione della Juve, Bentancur è tornato a giocare in un centrocampo a due. In coppia con lui Emre Can

In questa stagione, Allegri ha voluto utilizzare Bentancur come mezzala. Il tecnico pensa che, per imporsi, l’uruguagio debba migliorare in inserimenti, gol e assist.

Nella sua ultimissima gara alla Juve, Allegri ha utilizzato il centrocampo a due. Bentancur è tornato a giocare, dopo parecchio tempo, in questo tipo di mediana. Come si vede nella slide, ha agito in coppia con Emre Can.