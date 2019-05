Per Federico Bernardeschi poteva essere l’anno della consacrazione. Invece, il giocatore della Juve non è riuscito a esplodere

L’inizio di stagione di Bernardeschi con la Juve è stato impressionante, sembrava l’annata della definitiva consacrazione. L’ex Fiorentina, Atlético Madrid a parte, non ha invece inciso come ci si aspettava, collezionando appena 2 reti (l’ultima a settembre) e 3 reti in campionato.

In particolare, per chi gioca spesso dietro le punte, Bernardeschi appare troppo spesso impreciso in rifinitura, sbaglia troppe volte le misure dell’ultimo passaggio. Un esempio c’è nella foto sopra, in cui non riesce a mettere Mandzukic davanti al portiere nonostante lo spazio per la giocata.