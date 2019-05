Juve, il piano per Zaniolo: Perin più soldi alla Roma

La Juve ha un piano per arrivare a Zaniolo. La società bianconera vuole offrire alla Roma il cartellino di Perin più soldi

Il cartellino di Perin più soldi per arrivare a Zaniolo. È questo il piano della Juve per arrivare al centrocampista giallorosso. Come spiega Tuttosport, la società bianconera non molla il talento della Roma esploso in questa stagione e vuole portarlo a tutti i costi a Torino.

Il portiere ex Genoa potrebbe essere la chiave per l’affare. Perin vuole giocare di più e alla Roma potrebbe trovare lo spazio giusto.