La Juventus potrebbe lasciar andare Joao Cancelo nonostante l’addio di Massimiliano Allegri: le ultimissime

Joao Cancelo potrebbe salutare la Juventus. Ne è sicuro Tuttosport che parla di possibile cessione del terzino portoghese nonostante l’addio di Massimiliano Allegri. Il tecnico aveva chiesto l’addio del laterale, il suo allontanamento non avrebbe cambiato gli scenari.

Iil Manchester City e lo United sono pronte a sfidarsi in un derby di mercato. In particolare i Citizens di Guardiola avrebbero pronta un’offerta da 60 milioni che permetterebbe alla Juve di incassare 28 milioni di plusvalenza (pagato 40, il giocatore è a bilancio per 32 milioni).