Juve, Chiellini senza limiti: «Vogliamo fare qualcosa di speciale»

Juve, Chiellini ai microfoni di JTv fa il punto della situazione: vuole chiudere il campionato e porre tutta l’attenzione sulla Champions

È pronto per lo sprint finale Giorgio Chiellini. Di ritorno dalla Nazionale, il capitano bianconero si concede ai microfoni di JTv, facendo il punto della situazione: «Tra due settimane ritroveremo la Champions e l’Ajax, adesso concentriamoci sul campionato, vogliamo chiudere quanto prima il discorso».

La Champions è il vero obiettivo dei bianconeri, e con il Cristiano Ronaldo visto contro l’Atletico, non ci sono limiti: «Contro l’Atletico la spinta dello stadio è stata eccezionale, si è creata un’atmosfera magica. Vogliamo continuare a vivere serate come quella. Sono passate un paio di settimane, abbiamo metabolizzato, ma vogliamo fare qualcosa di speciale e per questi due mesi conclusivi siamo ancora più carichi».

Chiellini parla poi dell’emozione della sua 500esima partita, coincisa proprio nel ritorno di Champions League contro l’Atletico. La maglia di quella partita è esposta allo J Museum: «Sono tante 500 e ho vissuto tantissime gioie e alcuni dolori. Le emozioni mi rimarranno sempre dentro, speriamo che le più belle debbano ancora venire».