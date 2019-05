Juve, de Ligt si allontana: a giorni l’annuncio dell’accordo Ajax-Barcellona

Matthijs de Ligt, difensore dell’Ajax, sta per lasciare il club olandese. Vicino l’annuncio con il Barcellona: le ultimissime

Matthijs de Ligt sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Secondo Catalunya Radio, il difensore olandese classe ’99, uno dei gioielli del calcio olandese e mondiale, sta per lasciare l’Ajax per unirsi al Barça, proprio come il suo compagno di squadra de Jong.

L’annuncio è imminente, si parla di giorni. Il Barça dovrebbe versare 70-75 milioni di euro nelle casse del club olandese. Niente da fare per la Juve che aveva sperato nel colpo di mercato. I bianconeri dovranno guardare altrove per rinforzare la difesa.