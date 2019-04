Juventus, duello col Barcellona per de Ligt: Rogerio può finire all’Ajax

Sia Juventus che Barcellona pensano di inserire contropartite nell’operazione de Ligt con l’Ajax: i prescelti sono rispettivamente Rogerio e Todibo

de Ligt sarà uno dei protagonisti della sessione estiva di calciomercato. A contendersi il giovane talento saranno, in particolar modo, Barcellona e Juventus. L’Ajax valuta il difensore oltre 70 milioni di euro, motivo per cui le due società interessate stanno pensando di inserire contropartite tecniche nell’operazione. I Blaugrana vorrebbero usare Todibo come pedina di scambio, mentre la Juventus pensa a Rogerio, attualmente in prestito al Sassuolo.

Se de Ligt dovesse scegliere di accasarsi al Barcellona, il futuro di Rogerio alla Juventus non è comunque certo. Secondo quanto riporta Tuttosport, Paratici sta valutando Ruben Dias come alternativa al difensore dei Lancieri. In un’eventuale operazione di mercato col Benfica per il centrale portoghese, sarebbe sempre Rogerio il giocatore individuato dalla Juve per abbassare il prezzo del cartellino del lusitano.