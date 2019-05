Juve, Emre Can dà flessibilità difensiva alla squadra

Con Emre Can terzo difensore centrale, in non possesso la Juve può adottare diverse disposizioni tattiche. Può schierarsi sia a 5 che a 4.

Dopo aver saltato diversi mesi per problemi di saluto, Emre Can è diventato un titolare della Juventus. Massimiliano Allegri ha scelto di schierarlo come terzo centrale in fase di possesso, avendo convinto maggiormente rispetto all’impiego come vertice basso e mezz’ala. Questa soluzione consente alla Juve di utilizzare nella stessa partita più disposizioni nella stessa partita.

Can può infatti giocare o come terzo centrale in una difesa a 5, o davanti alla difesa come nella slide sopra (nonostante palla al piede fosse terzo di difesa). Asimmetria come piace ad Allegri.