Juve, Emre Can resta a protezione mentre Bentancur si alza

Dopo tante gare da difensore, Emre Can è tornato a fare centrocampista in Sampdoria-Juve. Mediana a due con Bentancur

Contro la Sampdoria, Allegri ha provato quel centrocampo a 2 quasi mai utilizzato in stagione. A formare la mediana della Juve sono stati Emre Can e Rodrigo Bentancur.

Su possesso consolidato, i compiti erano abbastanza chiari: l’uruguagio si buttava in avanti, spesso riempiendo anche l’area, mentre l’ex Liverpool era più bloccato a protezione dei centrali. Vedremo come il prossimo allenatore della Juve utilizzerà Emre Can, se come difensore o come mediano. Di certo, il tedesco ha dalla sua grande duttilità.