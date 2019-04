Juve, il web non perdona: spopola la petizione “Allegri out”

Juve, dopo l’eliminazione in Champions è ricomparsa sul web la petizione “Allegri out”: i tifosi juventini vorrebbero mandare via il tecnico

L’eliminazione non è andata giù ai tifosi della Juve, forse anche per la maniera in cui è arrivata. L’Ajax ha dominato il doppio confronto, attraverso il bel gioco e una sapienza tattica che ha schiacciato la squadra di Allegri.

Il tecnico toscano è il bersaglio delle critiche dei tifosi: su Twitter ha impazzato per due giorni l’hashtag #Allegriout. Ma non solo: sono comparse diverse petizioni da firmare, sempre con la stessa denominazione “Allegri out” per mandar via l’allenatore livornese. La società però sembrerebbe voler rinnovare la fiducia a Max Allegri.