Juve: dubbi sulle condizioni fisiche di Khedira. Torna di moda la MLS 

Juve: Khedira si ferma per la quarta volta in stagione. Probabile addio in estate, con la MLS che strizza l’occhio al tedesco

Destano preoccupazioni alla Continassa le condizioni fisiche di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco aveva accusato un problema al ginocchio poche ore prima della partita interna contro il Chievo, che lo aveva costretto al forfait. Si tratta del quarto infortunio stagionale per l’ex Real Madrid e le sue precarie condizioni fisiche alimentano dubbi sul suo futuro in bianconero, nonostante abbia rinnovato il suo contratto con la Juve fino al 2021 soltanto lo scorso settembre. Il tedesco starebbe strizzando d’occhio ai club della MLS, dopo che negli anni scorsi aveva esternato il suo gradimento per concludere la carriere nel campionato statunitense, sempre più in rampa di lancio dopo l’approdo di stelle del calibro di Zlatan Ibrahimović.

Proprio a questo proposito la Juventus vorrebbe accelerare le operazioni per acquisire già a gennaio il centrocampista gallese dell’Arsenal Aaron Ramsey, che ha già firmato un precontratto con i bianconeri per giugno. Lo spazio a centrocampo sarebbe sempre meno per Khedira, considerando l’esplosione di Bentancur e la progressiva crescita di Emre Can, tenendo sempre l’occhio vigile sulle notizie di mercato che vorrebbero il ritorno in bianconero di Paul Pogba.