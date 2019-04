Juve, Khedira rivede la luce: ritorno in campo dopo quasi 2 mesi

Juve, Khedira ritorna in campo dopo quasi due mesi: il tedesco sostituisce Emre Can, uscito per un acciacco

Sami Khedira rivede la luce dopo la paura. Il centrocampista tedesco si era fermato prima della partita di Champions contro l’Atletico, per l’andata degli ottavi di finale. Khedira fu subito operato per un’aritmia atriale, operazione che è andata a buon fine.

Il tedesco ha bruciato le tappe, tornando ad allenarsi presto in gruppo. Oggi arriva il totale superamento della vicenda: Khedira al 25esimo sostituisce Emre Can, uscito in via precauzionale per una botta alla caviglia. L’ex Real torna in campo dopo quasi 2 mesi, avendo giocato l’ultima partita col Frosinone.