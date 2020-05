Juve, le quattro magie di Sarri per provare a vincere tutto

La Gazzetta dello Sport immagina quattro magie di Maurizio Sarri per far volare la Juve nella seconda parte di stagione

«Sarri Potter» titola questa mattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport, avvicinando l’allenatore della Juventus al celebre mago della serie Harry Potter. Un’allusione che proietta la mente alle ‘magie’ che il tecnico bianconero potrebbe compiere nella seconda parte della stagione per far volare i bianconeri.

L’inserimento graduale di Chiellini, rientrato dall’infortunio, la maturazione di Bentancur, che potrebbe prendere in mano le chiavi del centrocampo nel caso in cui Pjanic dovesse partire direzione Barcellona. Questi alcuni compiti dell’allenatore, non dimenticandosi poi delle rotazioni in attacco, con Cristiano Ronaldo pronto a guidare il reparto insieme ai compagni.