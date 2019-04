Juve, Lippi è sicuro: «La Juve ha tutto per vincere la Champions, ma non deve sottovalutare l’Ajax, che può mettere in difficoltà chiunque»

Quando Marcello Lippi parla della Juve, anche i meno nostalgici ascoltano con attenzione. Sotto la guida del tecnico toscano, i bianconeri hanno vinto la loro ultima Champions League, nel 1996 contro l’Ajax. Proprio per questo Lippi predica massima attenzione: «La Juve ha tutte le possibilità di vincere la Champions, ma c’è il rischio che qualcuno possa pensare che aver avuto l’Ajax al sorteggio sia stata una fortuna. Io credo invece sia stato preso un avversario molto, molto difficile. Quelli giocano un calcio che può mettere in difficoltà qualsiasi squadra».

Il tecnico, campione del mondo 2006 con l’Italia, elogia Max Allegri ed è sicuro della sua permanenza alla Juve: «Allegri via ? credo proprio di no. Si trova molto bene a Torino, è stimato, sa che trovare un’altra Juve non è semplice. Il rapporto che ha con i giocatori e con l’ambiente è fantastico. Andrà via quando penserà che sarà finito un ciclo».

Lippi fa un plauso al tecnico della Juve anche sulla gestione di Kean: «Kean merita di giocare in base a quel che pensa Allegri. Finora è stato gestito in maniera perfetta. Non so che cosa succederà martedì sera, cioè se giocherà Ronaldo. Il tecnico ha la consapevolezza di avere un giovane che anche se gioca solo venti minuti fa sempre gol. È una carta da giocare».