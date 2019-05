La Juve su Sarri. Il Chelsea non vuole liberarlo e vorrebbe proporre ai bianconeri l’acquisto di Jorginho per lasciar andare il tecnico

La Juve è sulle tracce di Maurizio Sarri. L’allenatore italiano è in pole per il dopo Allegri ma il Chelsea, dopo aver pagato 8 milioni di euro al Napoli, non vorrebbe lasciarlo andare a cuor leggero. Si pensa a una possibile penale ma secondo Tuttosport c’è anche un’altra ipotesi che riguarda Jorginho.

Il centrocampista, costato 60 milioni, non ha convinto in Inghilterra e potrebbe andare via. Il Chelsea potrebbe proporre l’acquisto di Jorginho alla Juve per liberare Sarri, una mossa che sarebbe paragonabile alla strategia messa in atto da De Laurentiis un anno fa.