Juve, Mandzukic e Rugani si allenano di nuovo in gruppo. In attesa dell’incontro tra Agnelli e Allegri due buone notizie dalla Continassa

In attesa della notizia che tutti aspettano – ammesso e non concesso che arrivi in giornata – arrivano due novità liete per la Juve dalla Continassa. Sia Mario Mandzukic sia Daniele Rugani sono tornati ad allenarsi con il resto della squadra.

Facile ipotizzare, a questo punto, che entrambi possano essere a disposizione per la sfida di domenica contro l’Atalanta. Grosso sospiro di sollievo soprattutto per il croato per il quale si temeva uno stop più lungo.